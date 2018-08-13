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| | «Легенда»: Марайя Кэри скинула 50 килограммов

«Легенда»: Марайя Кэри скинула 50 килограммов

Сегодня, 21:32

Кардинально измениться помог новый молодой человек певицы.

 

Когда исполнительница рассталась с миллиардером из Австралии, то толстела на глаза, весы фиксировали около 120 кг. Женщина не влезала не в одно концертное платье. Благодаря новому возлюбленному Мэрайя сумела похудеть на 50 кг.

Певица постоянно, то катастрофически набирала вес, то резко худела. В последние годы Мэрайю не на шутку разнесло. С течение 1,5 года исполнительница пыталась скинуть вес. Благодаря поддержке возлюбленного Брайона Танаке ей удалось скинуть впечатляющий вес – 50 кг. Свои результаты она опубликовала в соцсети. На снимке певица стройна, счастлива и любима молодым танцором. Фотографировалась звезда в розовом наряде. Многие считают, что знаменитость точная копия 20-летней себя.

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Судя по слухам, Мэрайе сделали резекцию желудка и посадили на диету с малый количеством углеводов. Также певица начала интенсивно заниматься в зале. Подписчики просто усыпали комплиментами, некоторые даже считают Кэри легендой. Поклонники также заметили кольцо, поэтому предполагают, что Брайон сделал предложение.


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