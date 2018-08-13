«Такой худой»: Поклонники переживают за здоровье Димы Билана

Фанаты предполагают, что исполнитель употребляет какие-то запрещенные препараты.

Известный российский певец поп-индустрии Дима Билан подал интригу, заявив, что собирается менять жизнь. Информацию певец опубликовал в соцсети Instagram.

Исполнитель старается не разглашать личную жизнь, изредка сообщает о своих планах и желаниях. Накануне именно это и случилось. Дима Билан опубликовал запись, в которой заинтриговал своих поклонников. Певец заявил о покупке нового смартфона, а также о своем перевоплощении.

Исполнитель сообщил, что это последнее фото на iPhone, а теперь он намерен приобрести новый. Билан отметил, что душа требует каких-то изменений. Также певец намерен подстричься.

Однако подписчик заподозрили что-то неладное. Почитатели творчества Билана прочувствовали на снимке усталость и употребление запретных веществ. «Глаза красные с утра принял допинг)Надо было Називином капнуть)))», «Седина уже в бороду.....! А бес в ребро?», «А мне показалось что наоборот не выспался», «Сонный такой)», «Такой худой(«, - написали в комментариях встревоженные поклонники.