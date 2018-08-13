Сын олигарха рассказал, как мать продавала модель Анну Лисовскую по всему миру

Модель Анна Лисовская бесследно исчезла несколько дней назад, а затем появилась в следственном изоляторе. Девушку подозревают в совращении несовершеннолетних, но она обвиняет в случившемся экс-любовника и по совместительству сына олигарха Антона Шарыго.

Мать Лисовской посетила студию передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Женщина рассказала, как дочери угрожали неизвестные. Сначала ей позвонил Антон Шарыго и заявил, что ее сейчас убьют. После этого в двери начали агрессивно стучать и звонить. Мать спрятала дочь в шкафу, но ворвавшиеся в помещение мужчины без труда отыскали ее там. Затем они забрали девушку и увезли в неизвестном направлении. Через несколько дней Анна Лисовская объявилась в СИЗО. Мать модели убеждена, дочери угрожает смертельная опасность. Она перешла дорогу сыну очень влиятельного человека.

Антон Шарыго рассказал о своей версии случившегося. Лисовская два года назад обвинила своего молодого человека в изнасиловании и рукоприкладстве. Сын олигарха сел в тюрьму, но его выпустили раньше срока, поскольку посчитали доказательства преступления не очень впечатляющими. Сейчас Антон Шарыго завел семью и воспитывает ребенка. Он не хочет неприятностей и заявил о том, что собственная мать Анны Лисовской продавала дочь иностранным любовниками по всему миру.

Олигарх не захотел давать взятку за сына и освобождать его от ответсвенности, хотя ему предлагали выплатить 15 миллионов, чтобы закрыть дело. Одни зрители в студии поддержали Лисовскую, другие Шарыго. Кто из них прав предстоит выяснить полиции.

Домбровский Сергей