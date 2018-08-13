Евгения Феофилактова рассказала, почему не общается с участницами «Дом-2»

32-летняя женщина и мать маленького сына призналась, что больше не смотрит это реалити-шоу.

Бывшая участница «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, почему больше не общается с участниками реалити-шоу, которое принесло ей всероссийскую популярность. Дело в том, что ее бывшие коллеги по проекту сильно изменились, сейчас у Феофелактовой с ними нет общих тем. Сам «Дом-2» знаменитость давно не смотрит, но о своем участии в нем вспоминает с теплотой, как об очень светом фрагменте ее жизни.

Евгения Феофилактова появилась на проекте «Дом-2» в далеком 2009 году, сразу обратив на себя внимания молодых людей. Во время пребывания на шоу, она успела кардинально поменять свою внешность – увеличила надбровные дуги, губы, грудь. За много склонность говорить и вести безостановочные споры, одна из участниц шоу дала ей кличку «Тру-ля-ля». На проекте девушка встретила своего будущего мужа Антона Гусева, свадьба с которым состоялась в 2012 году. В том же году у пару родился сын Даниэль. Пара распалась в 2016 году, экс-супруги признались, что давно не любят друг друга.