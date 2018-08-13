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| | «Голос» никогда не надоест зрителям»: Полина Гагарина откровенно высказалась о шоу

«Голос» никогда не надоест зрителям»: Полина Гагарина откровенно высказалась о шоу

Сегодня, 19:59

Она отметила, что каждый новый выпуск люди ждут с нетерпением, а проект любят и обожают.

 

Полина Гагарина в новом интервью откровенно высказалась о шоу «Голос». Около трех месяцев назад еще одни наставник проекта Леонид Агутин отметил, что программу нужно поставить на паузу на некоторое время. Полина Гагарина не согласилась с его мнение: она уверена, что шоу никогда не надоест зрителям. Певица отметила, что в США идет уже не первый и даже не восьмой сезон данного проекта, но его все равно смотрят. Полина Гагарина считает, что телезрители с нетерпением ждут каждого выпуска, и так будет и далее. Она отметила, что в России данный проект обожают и любят. Также Полина Гагарина призналась, что и сама любит смотреть «Голос»: «Я как зритель и, как человек, который был там в жюри, обожаю этот проект и считаю его всегда актуальным, сколько бы сезонов не было. Смотреть на талантливых людей, а их горящие глаза - это как смотреть на огонь, никогда не надоедает».

Напомним, что ранее Полина Гагарина объявила, что обязательно придет на выборы мэра Москвы, так как у нее есть голос. Она также стала лицом проекта «Зачем молчать, когда есть голос», в котором вместе с коллегами даст 30 бесплатных концертов для молодых жителей столицы.


Виктория Озерова
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