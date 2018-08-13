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| | «Можно раздеться без порнухи и чернухи»: Кузнецова не против обнажения для кино

«Можно раздеться без порнухи и чернухи»: Кузнецова не против обнажения для кино

Сегодня, 19:51

Актриса скандальных фильмов Балабанова и Гай Германики осуждает русских коллег, не оголяющихся в фильмах.

 33-летняя российская актриса Агния Кузнецова рассказала в новом интервью, что не против обнажения тела для кино. Самой артистке не раз приходилось показывать голое тело в таких скандальных картинах как «Груз 200» Алексея Балабанова или «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики.

Кузнецова не любит выделать «эротический аспект» из своих ролей, но отмечает, что настоящая актриса, должна быть готова раздеться для воплощения образа драматического персонажа. Но при этом обнажаться нужно в фильмах без чернухи и порнухи, подчеркивает актриса. Также она не понимает, почему актрисы, а особенно русские, «прикрывают свою грудь, словно она золотая» и заявляют, что не приемлют оголения. Кузнецова не видит причин для того, чтобы стесняться груди, ведь они у всех женщин одинаковые по большей степени и никому не нужны. «Поэтому мне не видится особых сложностей в обнажении, если хороший режиссер снимает тебя в хорошем фильме», - сообщила актриса.


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