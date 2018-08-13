«И раньше так было, и сейчас»: Стас Садальский заявил, что государство обманывало его всю жизнь

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте артиста. Он отметил, что государство его сделало нищим, но он, благодаря своей профессии, помогал другим. Поклонники поддержали его и вспомнили о пенсионной реформе.

Стас Садальский активно ведет аккаунты в соцсетях. Недавно он поделился с поклонниками в Instagram своими размышлениями по поводу актерской профессии и государства. В публикации артист заявил, что государство обманывало его всю жизнь и сделало нищим. Он вспомнил, что во времена СССР он уже был известным человеком и насобирал 100 тысяч, но ситуация с банком «Чара» и Сберкассой его разорила. В результате благодаря профессии ему удалось поменять деньги, и даже помочь это сделать другим людям. Также он отметил, что людям, игравшим герояев, было сложно, а отношением к игравшим «дураков» было другое, им всегда везло.

Поклонники поддержали актера. Они отметили, что государство обмануло не только его, а и 90 процентов россиян: «Всех обмануло и до сих пор это делает», «И раньше так было, и сейчас», «У нас и тогда не было денег и сейчас нет». Некоторые выразили опасения, что вскоре ситуация повторится: «Что- то мне подсказывает , что это скоро опять произойдет», и вспомнили о пенсионной реформе.

Виктория Озерова