«Допрыгалась»: Телеведущая Клава Кока шокировала поклонников разбитым лицом

Ведущая «Орла и решки» показала в своем Instagram-аккаунте последствия неудачного катания на катере. Подписчики посочувствовали звезде и попросили быть осторожней.

Телеведущая Клава Кока всерьез испугала своих поклонников. Буквально несколько часов назад она разместила в своем Instagram-аккаунте снимок, который шокировал подписчиков. На нем ведущая «Орла и решки» предстала с разбитым лицом: его покрыли свежие синяки и ссадины. Фото она подписала одним словом: «Допрыгалась», и пообещала рассказать об инциденте позже. Один из комментаторов рассказал, что телеведущая упала с катера во время съемок очередной передачи в Таиланде. Девушке пришлось обратиться к медикам, которые оказали ей первую помощь.

Поклонники посочувствовали телеведущей, выразили надежду, что ее травмы несерьезные и пожелали скорейшего выздоравления. Многие попросили звезду быть в следующий раз осторожней, так как за нее волнуется более миллиона человек.

Виктория Озерова