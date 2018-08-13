Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми

Анджелина Джоли готова пересечь океан, чтобы не дать бывшему мужу видеться с родными и приёмными детьми.

Анджелина Джоли очень болезненно переживала развод и приняла тяжёлое для себя решение. Актриса вместе с шестью детьми, приёмными и родными, собирается переехать в Лондон. Об этом сообщили друзья актрисы. Брэд Питт не планирует покидать Штаты без особой надобности и заявляет, что это решение Анжелина приняла из мести, а не из-за благих побуждений заботы о детях.

Сейчас судебный процесс между Питтом и Джоли подходит к долгожданному финалу. Анджелина пытается доказать, что Брэд задолжал алименты, и может лишить его права опеки над детьми. Актёр всячески это отрицает и заявляет, что с момента развода выплатил более 1,2 миллионов долларов на содержание детей и около 8 миллионов на покупку дома. Адвокаты Джоли заявляют, деньги шли на погашение кредитов Питта и не могут считаться алиментами.

Яна Белова