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Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2»

Сегодня, 17:55

Гарик Харламов приоткрыл завесу тайны и показал новые кадры продолжения легендарной комедии. Комик рассказа, как увидеть первые серии раньше запланированной премьеры.

Легендарная программа от резидентов «Comedy Club» Гарика Харламова и Тимура Батрудинова возвращается на большие экраны. Новый трейлер вышел в официальном Instagram-аккаунте Харламова. Все желающие смогут посмотреть скетч-шоу уже 16 августа на онлайн-сервисе ТНТ-PREMIER, работающем под покровительством «Газпром-медиа». Создатели обещают ещё больше шуток ниже пояса, поэтому было принято решение пустить сериал по телевидению в ночное время.

Первый сезон вышел в свет в апреле 2013 года и уже успел завоевать сердца поклонников. Скетчи основывались на комедийных ситуациях между главными героями – Харламовым и Батрудиновым, выступившими в роли сценаристов шоу. Помогать в создании проекта будет Семён Слепаков, ответственный за «Универ», «Интернов» и «Наша Russia». Поклонники ждут новых интересных шуток, а хейтеры назвали юмор в шоу «сортирным», даже не посмотрев его.  


Яна Белова
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