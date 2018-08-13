«Не едет и не едет»: Юрий Лоза призвал не осуждать Лайму Вайкуле

Латвийская певица вынуждена отказаться от выступлений в Крыму, чтобы сохранить бизнес в Латвии.

Российский музыкант Юрий Лоза дал свой комментарий прессе по поводу отказа Лаймы Вайкуле выступать на территории Крыма. Певица в общении и одесскими представителями СМИ рассказала, что ни за какие деньги не согласиться выступить там. Заявление исполнительницы вызвало большой резонанс в обществе, на знаменитость начали обижаться как фанаты из России, так российские коллеги по сцене. Оправдания знаменитости, что она просто пытается придерживаться закона, многих не удовлетворили. Вайкуле ставили в пример Филиппа Киркорова, которыей может и выступать в Крыму, и посещать Латвию.

Неожиданно, на сторону артистки встал Лоза, который призвал не осуждать Лайму Вайкуле. У нее нет двойного гражданства, она латышка, в Латвии у нее бизнес, а ее родная страна неодобрительно относится к присоединению Крыма к России. «Зачем ей портить отношения с руководителями?» - риторически спросил музыкант. «Зачем ее осуждать? Не едет и не едет», - заключил Юрий Лоза.