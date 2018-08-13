«Это раздутая ситуация»: Вайкуле впервые отреагировала на скандал вокруг высказывания о Крыме

Исполнительница отметила, что всему виной представители СМИ, и она ни за что оправдываться не собирается.

Лайма Вайкуле дала интервью телеканалу «360». Во время беседы с журналистами она впервые отреагировала на скандал вокруг ее высказывания о Крыме. Напомним, что ранее Лайма Вайкуле заявила, что ни за какие гонорары не будет выступать на полуострове. Это вызвало бурную реакцию со стороны россиян и коллег по цеху певицы. Многие осудили ее, посчитав ее высказывание лицемерным. Сегодня она сама прокомментировала реакцию на него. Лайма Вайкуле объявила, что «это раздутая ситуация», придуманная журналистами. При этом она отказалась давать более обширный комментарий и заявила, что оправдываться не собирается: «Я ничего не могу просто комментировать. Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться».

Следует отметить, что некоторые коллеги Вайкуле поддержали ее во время скандала. Так Алена Свиридова отметила, что позиция певицы, возможно, продиктована ее гражданством. Предположение поддержала и Юлия Самойлова.

Виктория Озерова