Бомж-миллиардер: Елена Степаненко запретила Петросяну возвращаться домой

Как шутят журналисты, «помимо свежих носков», имеется проблема посерьезнее, а именно огромная коллекция антиквариата, которую комик копил сквозь года.

Многие, кто знают Петросяна, отмечали, что он всю жизнь увлекался коллекционированием всяких древностей и, в особенности, «болел» картинами, которых у него было очень много. Многие раритеты он отыскал на различных аукционах за границей, где за большие деньги из своего кармана покупал.

Сам Петросян признается, что Степаненко его страсть никогда не разделяла, а потому за всю свою жизнь она приобрела одну единственную картину – «Дуб». Вся беда в том, что не только упомянутый «Дуб», но и все остальные холсты, находятся на стенах дома, в который, как говорилось выше, Степаненко запретила Петросяну возвращаться. Выходит, что описанием данного имущества заняться невозможно, а делить картины Степаненко не желает.

В сети сразу же приступили к шуткам над «несчастной судьбой Петросяна», который всю жизнь пробивал себе путь к славе шутками, а в результате стал «бомжем-миллиардером».

Стоит также добавить, что ранее с комментарием по поводу того, как происходит дележ имущества выступил также адвокат Петросяна, который заявил, что якобы официальные требования Степаненко в 57% являются «хитрой уловкой».

Николай Офицеров