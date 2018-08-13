«Это было некрасиво»: Газманов прокомментировал скандальное заявление Вайкуле

Российский композитор и певец отметил, что не хотел бы обсуждать эту тему, но поступок его коллеги объяснить невозможно, так как «Россия ей все дала».

Скандал вокруг Лаймы Вайкуле не сбавляет обороты. Ранее в Совфеде предложили запретить артистке выступать на территории РФ за ее заявление о Крыме, а ее высказывание прокомментировали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Дал комментарии по этому поводу и Олег Газманов. Певец отметил, что не хотел бы обсуждать скандальное заявление Лаймы Вайкуле, но с ее стороны это было некрасиво. Он напомнил, что именно «Россия ей все дала», и заметил, что на нее могут оказывать давление, но «Бог ей судья». Также Олег Газманов заявил, что любой образованный человек понимает значимость Крыма для РФ и напомнил, что возвращение в состав России было волеизъявлением народа.

Напомним, что 11 августа во время пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле объявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие гонорары, и что она рада распаду СССР и не питает к нему теплых чувств.

Виктория Озерова