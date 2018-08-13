Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной

После громкого расставания участник «Дом-2» решил не терять время и проводит всё время на Сейшелах в компании новой пассии. Яббаров уверен, что только она сможет залечить его раны.

Вся страна сопереживает сестре скандально известной участницы телестройки «Дом-2» Ольги Рапунцель Алёне Савкиной. После недолгого романа с Ильёй Яббаровым девушка забеременела. О счастливой новости Алёна рассказала в своём Instagram-аккаунте, однако эйфория длилась недолго. Вскоре после известия о беременности 32-летний Яббаров решил расстаться с девушкой, чем вызвал сильный негатив в свою сторону. «Он за троих детей своих ответственности не несёт и за четвёртого не будет», - высказала мнение одни из зрительниц.

Илья недолго оставался один и быстро нашёл замену Алёне. Сейчас мужчина вместе со своей новой пассией Маргаритой Ларченко отдыхает на Сейшельских островах. Девушка в конце июля пришла на проект, но уже успела пленить сердце Яббарова. Он публикует фотографии на своей странице в социальной сети Instagram, совершенно не беспокоясь о чувствах Савкиной. Поклонники телепроекта рекомендуют 26-летней Маргарите держаться подальше от «старого ловеласа».

Яна Белова