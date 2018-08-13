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| | Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка

Сегодня, 16:56

Как сообщают близкие друзья ведущей, она родила дочь. Ребенок появился на свет в подмосковной клинике. Сейчас же мама и малышка чувствуют себя хорошо, набираются сил и приходят в себя.

 

Пока что не от Игоря Макарова, возлюбленного Леры Кудрявцевой, ни от самой 47-летней ведущей «Секрета на миллион» не последовало никаких известий по этому поводу. Напомним, что сама Кудрявцева ушла в декрет в июле, но держала все подробности своей беременности в строжайшем секрете. К примеру, до последнего публике был неизвестен пол малыша.

Окончательно публика убедилась в появлении ребенка на свет, после того как Лера разместила у себя в Instagram фотографию, на которой она легонько сжимает ножку новорожденного.

Понять, кого же ждет Макаров и Кудрявцева поклонники самостоятельно не смогли, ведь из подсказок были лишь коляска и цвет обустроенной комнаты, которые, скорее можно описать как нейтральные. К родам она готовилась в просторном загородном доме, который, предусмотрительно, находился неподалеку от клиники, в которой Кудрявцева и должна была рожать. 

 

Кудрявцева не так давно отличилась также и на другом семейном фронте. Ее 28-летний сын сделал Леру бабушкой. Жан Ленюк подарил ей внука, потому дни рождения у родственников будут практически в одно и тоже время.


Николай Офицеров
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