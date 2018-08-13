«Все люди как люди, а я суперзвезда»: Сергей Зверев пожаловался на звездную жизнь

Эксцентричный стилист и певец признался, что сейчас постоянно находиться на съемках.

Модный стилист и певец Сергей Зверев опубликовал новое видео со своего аккаунта соцсетях, в котором пожаловался на непростую звездную жизнь. «Все люди как люди, а суперзвезда, стою весь из себя излучаю секс. Не знаю, что с собой делать. Съемки каждый день», - рассказал артист и предложил задавать ему вопросы, так как Зверев находился на съемках телеканала «Пятница». В передаче с ведущими Павлом Мавриди стилист собирался обсуждать конкурсы красоты.

Недавно Сергея Зверева раскритиковали за небритые ноги. В одном из постов певец показал волосы на ногах и спросил и фанатов мнения о том, стоит ли избавятся от нежелательной растительности.

Также на днях Рустам Солнцев высказался, что стилист сейчас занимается продвижением своего приемного сына на телевидении. На российских каналах действительно вышло как минимум три новые передачи, в которых мусолили и растягивали тему о поиске настоящих родителей Сергея Зверева-младшего. Зрители писали, что найти родителей парня можно было за одну передачу, а то и вовсе отдать тест ДНК за кадром, не выпуская это в эфир. При этом знаменитый небиологический отец молодого человека якобы был категорически против поиска настоящих родителей.