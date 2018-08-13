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| | Разбудили в женщине зверя: Адвокат Петросяна назвал требование Степаненко 57% имущества «хитрой уловкой»

Разбудили в женщине зверя: Адвокат Петросяна назвал требование Степаненко 57% имущества «хитрой уловкой»

Сегодня, 16:08

На самом деле, одна из участниц главного развода года, темнит с оценкой, потому как в эту стоимость также входит коллекция антиквариата, банковские счета, земельные участки и несколько квартир. 

 

С такими поправками цифра, указанная Степаненко, как 57% имущества, совместно нажитого во время брака, резко превращается во все те же 80%.

Имеется также еще одна проблема. Инсайдеры утверждают, что Степаненко забрала у своего супруга практически все данные всех его банковских счетов, а также знает о его наиболее тайных «заначках», а потому в будущем собирается отсудить и их в том числе.

Пользователи приняли позицию адвоката Евгения Вагановича и вновь бросились его защищать, критикуя при этом Елену Степаненко на чем свет стоит. Они уверены, что женщина не заслуживает всех богатств, которые Петросян нажил своими шутками за время карьеры. Многие, однако, утверждали, что поняли женщину и более того, согласны с ней, а Петросяну посоветовали смириться, раз уж он разбудил в женщине зверя.


Николай Офицеров
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