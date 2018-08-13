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| | Поклонники обвинили Стаса Садальского в испорченности

Поклонники обвинили Стаса Садальского в испорченности

Сегодня, 15:33

Эпатажный актёр сравнил голову посетителя ресторана с мужским половым органом, из-за чего получил массу негатива в свою сторону.

Стас Садальский часто рассказывает подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram забавные истории из жизни. На этот раз актёр поделился историей из московского ресторана. Эпатажный артист зашёл пообедать в 5-звёздочной гостинице «Метрополь» в центре столицы, однако необычный посетитель вынудил его уйти. «Зашёл в ресторан, даже не стал заказывать, ушёл, чего-то было неприятно», - написал Садальский в своё оправдание и объяснил решение снимком с обедающим мужчиной.

На фотографии изображён человек со странной вмятиной на голове, напомнившей большинству подписчиков мужской половой орган. Фанаты с хорошим чувством юмора оценили шутку Садальского, однако большинству поклонников она показалась грубой: «Чего смеётесь? У человека шрам на голове не просто так». Комментаторы обвинили Садальского в испорченности и порекомендовали ему следить за собственным поведением: «Мог бы спиной к нему сесть, зачем цирк устраивать?». Один из комментаторов назвал актёра трусом: «А слабо вживую подойти к нему и сказать? А то в интернете мы все смелые»


Яна Белова
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