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| | «Комплексы»: Лена Миро ответила Лайме Вайкуле на высказывания о Крыме

«Комплексы»: Лена Миро ответила Лайме Вайкуле на высказывания о Крыме

Сегодня, 15:26

Тонкую душевную организацию резкого блогера задели слова Лаймы о Крыме и отказ от выступления в нём не меньше, что других россиян.

Лена Миро обвинила в скандале комплексы Вайкуле, которые, вероятно, присущи большинству жителям Прибалтики. В Латвии, Литве и Эстонии прочно засела мысль о том, что распад СССР – лучшее событие в истории, а Россия – называя себя преемницей Союза – злейший враг. Какие именно комплексы разглядела Лена Миро, она уточнять не стала, но ответила латвийской звезде на её мнение.

Всё, чем смогла парировать Миро, были упоминания о выступлениях Вайкуле в России и суммах, которые она зарабатывает за гастроли и корпоративы. Примечательно, что критикующие позицию Вайкуле не вспоминают о Сбербанке, который тоже отказался от деятельности на полуострове. Блогер пригрозила Вайкуле статьёй УК РФ и напомнила, что певица больше на постсоветском пространстве не востребована, а потому ей лучше сразу определиться со взглядами.


Елизавета Трюфель
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