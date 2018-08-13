Стала совершеннолетней: Кайли Дженнер с размахом отметила день рождение

Королеве косметики и самой популярной девушке в мире исполнился 21 год.

Модель Кайли Дженнер с размахом и роскошью отметила свое день рождение. Представительница семейства Кардашьян стала официально совершеннолетней. Несмотря на юный возраст, девушка успела сотни раз поменять прическу, создать бьюти-империю, стать самой богатой молодой бизнес-вумен и даже родить ребенка.

10 августа Кайли вместе с семьей и друзьями отпраздновала день рождение в одном из ресторанов Западного Голливуда. Для торжества знаменитость выбрала яркое розовое платье и туфли в тон. Второй наряд Кайли на мероприятии – комбинезон с розовыми кристаллами. Образ светская львица дополнила замшевыми туфлями и розовой мини-сумочкой.





A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 12, 2018 at 11:18am PDT





В минувшие выходные Дженнер улетела с бойфрендом Трэвисом Скоттом в Лас-Вегас, где продолжила отмечать особый день. На вечеринке Кайли появилась в мини-платье с камнями и вырезом на спине. Трэвис приподнес возлюбленной в подарок белый Rolls Royce, а весь двор заставил розовыми и красными розами.

Мирослава Донцова