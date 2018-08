«Лучше, чем раньше»: Ани Лорак впечатлила фанатов новыми концертами

???????? За всё, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех - это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идёт со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна. ??

