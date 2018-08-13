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| | «Лучше, чем раньше»: Ани Лорак впечатлила фанатов новыми концертами

«Лучше, чем раньше»: Ани Лорак впечатлила фанатов новыми концертами

Сегодня, 15:01

Певица вышла на сцену почти без слёз и чувства разбитости, а поклонники заметили существенные перемены.

Новые сольные концерты Ани Лорак ждали давно и не столько из-за музыки, сколько из-за интереса – насколько стойкой окажется певица. Ани Лорак вышла к зрителям обычной: яркий вечерний макияж и не менее яркие наряды. Весь вечер она тесно взаимодействовала с публикой. Притом, настолько тесно, что матёрые фанаты тоже были удивлены. Расплакавшись в Геленджике, певица не допускает слабину впредь. Так на Ани Лорак повлиял вынос сора из избы – новости о публичной измене мужа Мурата Налчаджиоглу в Киеве.

Поклонники гадают, что теперь будет с браком. Поступят ли Ани и Мурат, как Влад Соколовский и Рита Дакота, или сохранят нечестные отношения. Тем не менее, фанаты впечатлены переменами. То ли певица ищет поддержку, то ли она, наконец-то, почувствовав себя свободно, но поклонники отмечают, что в жизни звезда «оттаяла». Её шоу стали лучше, чем раньше, несмотря на старую шоу-программу, потому что она приблизилась к ним и усмирила гордыню. Сейчас фанаты уверены, что Ани Лорак переживает прекрасное время, когда можно перевернуть свою жизнь.


Елизавета Трюфель
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