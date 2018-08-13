Ольга Серябкина восхитила поклонников фото в леопардовом купальнике

Откровенные снимки появился в официальном Instagram-аккаунте группы Serebro. Фанаты певицы буквально рассыпались в комплиментах.

Ольга Серябкина Instagram-аккаунте группы Serebro рассказала о том, что сегодня «Sungate» в Турции пройдет концерт, и отметила, что в данной стране в августе «максимальная жара». Пост она сопроводила фото в леопардовом купальнике, которыми буквально восхитила поклонников. Наряд продемонстрировал и подчеркнул все достоинства стройной фигуры певицы, на что обратили внимание и поклонники, которые рассыпались в комплиментах артистке: «Как всегда шикарно выглядишь!», «Нереально красивая, «Ошалеть какая ты сексуальная! Харизма нереальная».

Публикация за считанные минуты собрала более 33 тысяч лайков от пользователей. Несмотря на это, нашлись и те, кто раскритиковал Ольгу Серябкину. Некоторые подписчики отметили, что, кроме тела, певице нечего показать, другие обратили внимание на неидеальную форму бровей и жука на интимном месте.

Виктория Озерова