Петросян и Степаненко не пришли в суд разделять имущество

Суд Москвы рассмотрит дело о разводе и разделении имущества российских артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна без их присутствия. Знаменитости не пришли на разбирательство.

Интересы Петросяна представляет адвокат Сергей Жорин, а Степаненко поддерживает правозащитница Елена Забралова. Конфликтующие стороны попытаются решить имущественные проблемы миром. Представитель Петросяна надеется, что Степаненко смягчит собственную позицию, и экс-супруги разойдутся спокойно. Артистка желает получить 80% совместного имущества. Петросян не согласен с таким положением вещей и собирается оставить себе половину. Недвижимость супружеской четы оценивают суммой в миллиард рублей.

Пока Петросян и Степаненко выясняют отношения в суде, прибыль за их выступления неуклонно растет. Отныне за концерт артисты просят 700 тысяч рублей. Журналисты намеревались взять интервью у Петросяна, но он не захотел общаться с работниками прессы. Его адвокат рекомендовал корреспондентам сначала договариваться о визите, а потом приходить домой к юмористу. В это время комик пытался незаметно пробраться в собственную квартиру.

Домбровский Сергей