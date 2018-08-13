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| | Петросян и Степаненко не пришли в суд разделять имущество

Петросян и Степаненко не пришли в суд разделять имущество

Сегодня, 14:50

Суд Москвы рассмотрит дело о разводе и разделении имущества российских артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна без их присутствия. Знаменитости не пришли на разбирательство.

 

Интересы Петросяна представляет адвокат Сергей Жорин, а Степаненко поддерживает правозащитница Елена Забралова. Конфликтующие стороны попытаются решить имущественные проблемы миром. Представитель Петросяна надеется, что Степаненко смягчит собственную позицию, и экс-супруги разойдутся спокойно. Артистка желает получить 80% совместного имущества. Петросян не согласен с таким положением вещей и собирается оставить себе половину. Недвижимость супружеской четы оценивают суммой в миллиард рублей.

Пока Петросян и Степаненко выясняют отношения в суде, прибыль за их выступления неуклонно растет. Отныне за концерт артисты просят 700 тысяч рублей. Журналисты намеревались взять интервью у Петросяна, но он не захотел общаться с работниками прессы. Его адвокат рекомендовал корреспондентам сначала договариваться о визите, а потом приходить домой к юмористу. В это время комик пытался незаметно пробраться в собственную квартиру.


Домбровский Сергей
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