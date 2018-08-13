«Что за мужик»: Ольгу Бузову в ярком купальнике высмеяли и сравнили с бревном

Верные фанаты встали на защиту певицы, отметив, что она «идеальная» и «бомбовая». Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте артистки.

Ольга Бузова в своем Instagram рассказала поклонникам радостную новость: она прибыла в Геленджик на концерт. Певица отметила, что у нее прекрасное настроение, и она сегодня намерена поделиться им с фанатами, и пригласила их на мероприятие. Публикацию Ольга Бузова сопроводила откровенным фото. На нем она запечатлена в слитном ярко-лимонном купальнике и пляжной накидке в тон. Волосы певица собрала, а образ дополнила солнцезащитными очками. Но не все подписчики оценили снимок: многие пользователи высмеяли певицу и сравнили её с бревном. Некоторые отметили, что они перепутали Бузову на фото с представителем сильного пола: «Что за мужчина», «Я сразу подумала, что это мужик».

Несмотря на волну критики, пост буквально за несколько минут собрал более 62 тысяч лайков. Верные поклонники встали на защиту Бузовой: «Самая красивая!!! Самая сильная! Девушка на которую стоит ровняться!!! Ты просто - бомба!!! Любим тебя, красотка наша, Оленька!». Хейтерам фанаты посоветовали «завидовать молча».

Виктория Озерова