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«Лучше дочке помоги»: Татуированную участницу «Дома-2» осудили за разгульную жизнь

Сегодня, 14:27

Александра Шевченко попала под критику подписчиков не только за эксперименты над своим телом. Девушку жестко отчитали за мерзкое отношение к своей дочери.

 

Участница телестройки Александра Шева не обращает внимания на критические высказывания в свой адрес. Девушка живет в свое удовольствие. За время участия в шоу Александра успела заработать репутацию разгульной дамы. Пользователи Сети под каждым ее снимком, опубликованным в Instagram, негодуют по поводу того, что Саша бросила дочь.

Очередная публикация Шевченко вызвала бурю негатива. На снимке в соцсети девушка запечатлена в тату-студии. На кадрах видно, как мастер набивает звезде телестройки татуировку. В подписи к фото Александра похвалила мастера и пообещала фанатам показать позже результат его работы. Подписчики пришли в бешенство от очередного дурного поступка Саши. «Зачем уродовать свое тело этими тату?», «Скоро живого места не останется», «Уродуешь себя только», - пишут фолловеры.


Когда попадаешь к моему золотому мастеру @tattoo_babay , в обалденную студию @one_percent_tattoo , и в объектив к крутой @libertasy.ph Буду полностью добивать рукав???? P.S. Чуть позже покажу результат ???? Мне искренне очень понравилось в студии, а самое главное мастер у меня лучший @tattoo_babay только к нему ????? Атмосфера своя и люди все без понтов, как я люблю ?? #шева #дом2 #тнт #libertasy.ph #1процент #1проценттату #татуировка #татумастермосква #тату #татумастер #татусалон #татумодель #забитые #реализм #tattoo #tattooartist #tattooartistmoscow #tattooshop #inked #inkedmodel #inkedbabes #model #babe

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Другие решили напомнить девушке о том, что у нее есть дочка, которую она не видит. Александру осудили за роскошество и разгульную жизнь. «Где фото с дочкой?! Она вообще у тебя есть?! В твоей жизни?!», «Лучше бы к дочери поехала», «Лучше дочке помоги», - негодуют юзеры. Пользователи отнесли татуированную участницу «Дома-2» к тем женщинам, у которых полностью отсутствует материнский инстинкт.


Мирослава Донцова
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