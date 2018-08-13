«Лучше дочке помоги»: Татуированную участницу «Дома-2» осудили за разгульную жизнь

Александра Шевченко попала под критику подписчиков не только за эксперименты над своим телом. Девушку жестко отчитали за мерзкое отношение к своей дочери.

Участница телестройки Александра Шева не обращает внимания на критические высказывания в свой адрес. Девушка живет в свое удовольствие. За время участия в шоу Александра успела заработать репутацию разгульной дамы. Пользователи Сети под каждым ее снимком, опубликованным в Instagram, негодуют по поводу того, что Саша бросила дочь.

Очередная публикация Шевченко вызвала бурю негатива. На снимке в соцсети девушка запечатлена в тату-студии. На кадрах видно, как мастер набивает звезде телестройки татуировку. В подписи к фото Александра похвалила мастера и пообещала фанатам показать позже результат его работы. Подписчики пришли в бешенство от очередного дурного поступка Саши. «Зачем уродовать свое тело этими тату?», «Скоро живого места не останется», «Уродуешь себя только», - пишут фолловеры.









Другие решили напомнить девушке о том, что у нее есть дочка, которую она не видит. Александру осудили за роскошество и разгульную жизнь. «Где фото с дочкой?! Она вообще у тебя есть?! В твоей жизни?!», «Лучше бы к дочери поехала», «Лучше дочке помоги», - негодуют юзеры. Пользователи отнесли татуированную участницу «Дома-2» к тем женщинам, у которых полностью отсутствует материнский инстинкт.

Мирослава Донцова