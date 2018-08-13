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| | Ирина Шейк удивила на Ибице «золотым» нарядом

Ирина Шейк удивила на Ибице «золотым» нарядом

Сегодня, 14:17

В быту модель носит обычную одежду, но при выходе в свет наряжается по всем правилам высшего света.

 

Недавно Ирина Шейк посетила вечеринку фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта на Ибице. Гости мероприятия пришли в неописуемый восторг от «золотого» блеска российской звезды, которая надела металлический наряд насыщенного золотистого оттенка из отдельных пластин.

Украсили одежду Ирины Шейк полусапожки на шпильках с открытым носком. Отгуляла на вечеринке модель сама, без своего возлюбленного Брэдли Купера. До этого пара побывала на одном из курортов Италии, где сделала фотографию, после которой многие посчитали, что Ирина забеременела от голливудского актера. Поклонники, разглядывая наряд Шейк, сравнили ее с древнегреческими богинями и написали множество комплиментов в ее адрес.


Никита Готский
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