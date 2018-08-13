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| | Агата Муцениеце и Павел Прилучный «закрепили» примирение обручальными тату

Агата Муцениеце и Павел Прилучный «закрепили» примирение обручальными тату

Сегодня, 14:24

Около двух месяцев назад в звездной семье случился разлад, из-за которого они поставили свои отношения на паузу. Поклонники надеялись на воссоединение артистов, и на седьмую годовщину свадьбы это произошло. Теперь звезды еще раз подтвердили это.

 

В июне Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили о крупной ссоре. Звезды поставили отношениях на паузу, но комментировать свое решение отказались. В Сети появились слухи о том, что актер изменил своей супруге, что и стало причиной размолвки, затем свои версии «презентовали» и друзья пары. Это заставило поклонников еще больше переживать по поводу будущего звездного семейства. И вот на седьмую годовщину свадьбы оно решилось: артисты сумели поговорить и преодолеть разногласия. В воскресенье, 12 августа, Агата Муцениеце сообщила, что они и Павел Прилучный «закрепили» примирение обручальными тату. Видео об этом появилось во влоге актрисы в YouTube.

 

Поклонники еще раз поздравили звездную пару с примирением. Пользователи позитивно оценили идею с обручальными татуировками.


Виктория Озерова
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