СМИ сообщили, почему Пугачева прячет своего маленького племянника

Певица Алла Пугачева растит не только своих детей Гарри и Лизу, но еще и внучатого племянника Евгения. В этом году мальчик поступает в первый класс. Примадонна лично пойдет с ним на школьную линейку.

Пугачева опекает своего племянника всеми силами. Солистка наняла ребенку репетитора, приобрела за свой счет школьную форму, тетради, ручки, краски и прочие предметы для обучения. Евгения отвезли на море, чтобы он отдохнул перед предстоящими занятиями. Пугачева очень тепло относится к родственнику, но прячет маленького племянника, поскольку не хочет отдавать мальчика его матери. Отец ребенка умер от пагубного пристрастия, к которому склонна и мама Евгения.

Пугачева предпочитает прятать родственника от его матери. Мальчик живет в доме водителя вокалистки. Ему ни в чем не отказывают, выполняя практически все капризы будущего школьника. Об этом сообщают столичные СМИ, ссылаясь на слова источника, близкого к семье Аллы Пугачевой.

Домбровский Сергей