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| | Известный мальчик-трансгендер потратил 1,3 млн рублей на образ Ким Кардашьян

Известный мальчик-трансгендер потратил 1,3 млн рублей на образ Ким Кардашьян

Сегодня, 13:51

Британская 17-летняя модель Тайлер просит, чтобы к нему обращались в женском роде, и полностью ощущает себя женщиной.

Впервые мир заговорил о Кайре Келли, так себя называет модель, два года назад, когда ей было 15 лет. Тогда она впервые заявила, что равняется на Ким Кардашьян и будет тратить столько денег на воссоздание звёздного образа, сколько потребуется. Сейчас Кайре 17 и за два прошедших года трансгендер потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, что равняется 1,3 млн рублей.

Долгое время задыхавшаяся в своём теле Кайра счастлива. Она экспериментирует с внешностью, ложится под нож хирурга, делает уколы красоты, 20 часов в день носит «стройнящий» корсет и подвергает себя всяческим изменениям. Значительная часть денег уходит на дорогую косметику и брендовоую одежду. Зарабатывать у мальчика-трансгендера получается на рекламе в соцсети. Подросток не стесняется и обещает довести свой образ до идеала. Пока он равняется на Ким Кардашьян.


Елизавета Трюфель
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