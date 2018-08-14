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| | Леонид Агутин рассказал о своем пьяном концерте

Леонид Агутин рассказал о своем пьяном концерте

Сегодня, 01:30

Музыкант признается, что едва не умер от любви к алкоголю. Он любил «принимать на душу» перед выходом на сцену.

 

Однажды Леонид Агутин выступал на Красной площади. Тогда была холодная погода и музыкант вместе с друзьями немного выпил для согрева. После концерта он должен был ехать на другое шоу, которое проходило в помещении. В теплом зале певца разморило: алкоголь дал о себе знать.

По непонятным причинам Агутин выпил еще немного и понял, что отыграет концерт с огромным трудом. Музыкант сел за столик и пел прямо за ним. Он с трудом помнит, как продержался до завершения выступления. Утром он почувствовал себя неловко в связи со вчерашними событиями, признавшись, что это было очень позорно.

Артист своим главным пороком называл любовь к алкоголю. Пил певец в больших дозах и такой образ жизни продолжался до 35-летия. Потом музыкант осознал необходимость перемен, считая, если он не остановится, то спирт сведет его в могилу.


Никита Готский
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