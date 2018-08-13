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| | Сам не понял, что засветил: Пьяный Панин опубликовал фото своих гениталий, но быстро одумался

Сам не понял, что засветил: Пьяный Панин опубликовал фото своих гениталий, но быстро одумался

Сегодня, 13:45

Неадекватным выходкам Алексея Панина не удивляется уже практически никто, однако он все старается эпатировать публику все больше.

 

Сделать это в очередной раз он пытался, разместив на просторах сети полностью обнаженное фото, на котором можно увидеть его гениталии. Помимо этого, на снимке также можно увидеть девушку, которая также полностью обнажена и «светит» голой грудью.

Подписчики довольно быстро отреагировали на публикацию и сразу отметили, что пьяный Панин, по всей видимости, сам не понял, что засветил своим мужским достоинством на камеру, потому быстро одумался и удалил пост, однако большинство подписчиков успели сохранить фото и уже активно распространяют его по сети.

Большинство подписчиков заявили, что несмотря на то, что Панин пытается казаться хорошим отцом для своей дочери, подобные публикации сразу рушат весь образ, причем, не только в глазах поклонников, но, вероятнее всего, и самой девочки. Другие отметили, что Панин абсолютно не успешен в актерском мире, потому единственным выходом для себя видит эпатировать социальные сети подобными фото, ведь они сохраняют к нему хоть какой-то интерес.


Николай Офицеров
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