«Новая волна» не откажется от Вайкуле даже после заявлений о Крыме

Скандал, по словам продюсера фестиваля Александра Румянцева, никак не отразится на ее будущем выступлении.

«Мы занимаемся, прежде всего творчеством. Это действительно для каждого. Это дело персональное, признавать или нет, вернулся Крым в состав России или нет. Это как говорить, верит человек в бога или нет, к какой партии хотел бы принадлежать. Всегда будут те, кто ее осудит или поддержит. Если же кто-то сдаст билеты, то мы не расстроимся – купят новые», - заявил Румянцев.

Другого мнения придерживается знаменитый российский продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин. Он заявил, что Лайме Вайкуле лучше воздержаться от каких-либо выступлений в России. Именно так продюсер прокомментировал отказ Вайкуле от выступлений в российском Крыму.

«Тут со стороны артистов получается какое-то лицемерие. На территории Российской Федерации никто подобных заявлений не делает. Все это говорят за ее пределами», - подчеркивает в своей беседе с журналистами Пригожин.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в своем комментарии для прессы также был не особо доброжелательно настроен по отношению к Лайме Вайкуле.

«На мой взгляд, настоящий артист должен быть вне политики и подобных высказываний не делать. Вайкуле позволила себе, однако, именно политическое заявление. Полагаю, что сделано это было не совсем обдумано. Артистка забыла, что Крым – это тоже часть Российской Федерации. Что же касается нашей ответной реакции, то считают, что ей стоит запретить выступать на российской территории», - заявил Цеков.

Николай Офицеров