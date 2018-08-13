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| | «Новая волна» не откажется от Вайкуле даже после заявлений о Крыме

«Новая волна» не откажется от Вайкуле даже после заявлений о Крыме

Сегодня, 13:15

Скандал, по словам продюсера фестиваля Александра Румянцева, никак не отразится на ее будущем выступлении.

 

«Мы занимаемся, прежде всего творчеством. Это действительно для каждого. Это дело персональное, признавать или нет, вернулся Крым в состав России или нет. Это как говорить, верит человек в бога или нет, к какой партии хотел бы принадлежать. Всегда будут те, кто ее осудит или поддержит. Если же кто-то сдаст билеты, то мы не расстроимся – купят новые», - заявил Румянцев.

Другого мнения придерживается знаменитый российский продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин. Он заявил, что Лайме Вайкуле лучше воздержаться от каких-либо выступлений в России. Именно так продюсер прокомментировал отказ Вайкуле от выступлений в российском Крыму.

«Тут со стороны артистов получается какое-то лицемерие. На территории Российской Федерации никто подобных заявлений не делает. Все это говорят за ее пределами», - подчеркивает в своей беседе с журналистами Пригожин.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в своем комментарии для прессы также был не особо доброжелательно настроен по отношению к Лайме Вайкуле.

«На мой взгляд, настоящий артист должен быть вне политики и подобных высказываний не делать. Вайкуле позволила себе, однако, именно политическое заявление. Полагаю, что сделано это было не совсем обдумано. Артистка забыла, что Крым – это тоже часть Российской Федерации. Что же касается нашей ответной реакции, то считают, что ей стоит запретить выступать на российской территории», - заявил Цеков.


Николай Офицеров
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