Канье Уэст рассказал о желании переспать с сёстрами Ким Кардашьян

Песни часто отображают желание исполнителей в той или иной манере, которые способны углядеть их поклонники. Канье Уэст не стесняется рассказывать о своих предпочтениях, в том числе и сексуальных, выражая их в своём творчестве.

Трек «XTCY» рэпера стал поводом для внимания со стороны поклонников. В тексте песни исполнитель отмечает тот факт, что хотел бы иметь сексуальные связи с четырьмя сёстрами. При этом, имён девушек, с которыми хотелось бы переспать, Канье не называет. Однако поклонникам исполнителя и его жены известно, что у Ким есть четверо сестёр. Фанаты сразу поняли, что речь идёт именно о семействе Кардашьян, за жизнью которых многие наблюдают в реалити-шоу.

Это не первый случай, когда Канье Уэст раскрывает свои сексуальные предпочтения в песнях. Поклонники и ранее отмечали, что исполнитель не стесняется говорить о своих желаниях. Недавно рэпер сообщал о том, что рождение дочерей не изменило его отношение к женщинам, и он продолжает смотреть PornHub. После этого заявления видео-хостинг подарил исполнителю пожизненную подписку на свои сервисы.

Соломон Эспи