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| | Раймонд Паулс прокомментировал заявления Лаймы Вайкуле о выступлениях в Крыму

Раймонд Паулс прокомментировал заявления Лаймы Вайкуле о выступлениях в Крыму

Сегодня, 13:08

Латвийский композитор отметил, что еще не говорил с артисткой по этому поводу, так как он находился в отпуске, но объявил, что она сама решает, что ей делать.

 

Скандал вокруг Лаймы Вайкуле после ее неоднозначного заявления набирает обороты. Напомним, что 11 августа на пресс-конференции перед концертом в Одессе певица объявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие гонорары. Ее заявление прокомментировали уже многие звезды шоу-бизнеса, высказал свое мнение о заявлении Лаймы Вайкуле и Раймонд Паулс. Композитор подчеркнул, что эта тема не является для него актуальной, так как он больше не выступает, и отметил, что не виделся с Лаймой Вайкуле после скандала и не разговаривал с ней. Он также сказал, что исполнительницы сама решает, что ей делать, и где выступать, а он по этому поводу ничего сказать не может.

Прокомментировали заявление Лаймы Вайкуле и в Совфеде РФ. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что артисты должны быть вне политики, и предложил в ответ запретить певице выступать на территории РФ. По мнению члена Совфеда, Вайкуле просто забыла, что Крым - часть России.


Виктория Озерова
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