Селена Гомес впала в депрессию от предстоящей свадьбы Бибера

Для певицы канадский музыкант являлся первой любовью, поэтому информацию о его помолвке она не может воспринимать спокойно.

Друзья Селены Гомес утверждают, что в компании она ведет себя нормально, когда-то кто-то вспоминает предстоящую свадьбу Джастина Бибера с Хейли Болдуин. Певица якобы смирилась с тем, что между ней и бывшим парнем все кончено, но нередко она сильно волнуется, когда в мысли приходит новость о бракосочетании Бибера с Хейли.

Многие считают, что Селена в действительности впала в депрессию после разлуки с Джастином, но тщательно это скрывает от публики. Бибер является ее первой любовью, поэтому его связь с Болдуин она не в состоянии воспринимать нормально. Прежде звезда успокаивала всех, что свыклась с мыслью о женитьбе экс-возлюбленного на другой, но это, видимо, не так. Фанаты предполагают, что Бибер все же разорвет отношения с нынешней подругой и вернется к Гомес, которая не раз мечтала, что певец наденет на ее палец обручальное кольцо.

Никита Готский