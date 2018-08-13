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| | Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу до следующего года

Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу до следующего года

Сегодня, 12:33

Пара не спешит к алтарю, хотя прежде заявляла обратное. Для певца это второй период отношений с теперешней подругой.

 

Западные СМИ пишут, что знаменитый поп-певец Джастин Бибер и его невеста Хейли Болдуин пока не будут связывать себя брачными узами. По их словам, свадьба состоится не ранее следующего года, хотя предложение канадский музыкант сделал своей возлюбленной летом нынешнего. Бибер и Болдуин не собираются расстраивать фанатов, отмечая, что бракосочетание в любом случае состоится, они взяли на себя серьезные обязательства и это самое главное для них в данный момент.

Источник, знакомый с ситуацией утверждает, что Джастин был длительное время влюблен в Хейли, он остался верен своим чувствам, даже когда встречался с другими девушками, поэтому его предложение руки и сердца небезосновательно. Многие думали, что его прежняя подруга Селена Гомес станет женой певца, но как оказалось, мыслями Бибер находился рядом с Хейли.


Никита Готский
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