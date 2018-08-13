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| | Светлана Бондарчук делает с подругой новый бизнес и выкладывает откровенные фото в бикини

Светлана Бондарчук делает с подругой новый бизнес и выкладывает откровенные фото в бикини

Сегодня, 12:52

Порадовать на этой выходных своих подписчиков Светлане удалось несколько раз. Она рассказала, что планирует открыть студию пилатеса и йоги.

 

Бизнес Бондарчук планирует делать вместе со своей хорошей подругой – Надеждой Оболенцевой, которая на данный момент имеет роман с бизнесменом Резо Гигинеишвили.

«Мы открыли для любителей йоги и пилатеса новое место на Патриарших. Это надо увидеть и обязательно попробовать. Ждем всех в гости», - заявила Бондарчук в своем Instagram.

Выходные у знаменитой светской львицы прошли под эгидой «Ешь блины и запивай алкоголем», что можно увидеть на снимке, появившемся в Instagram Бондарчук.

 

Ну а «гвоздем» программы стала фотография, которой Светлана, по всей видимости, решила утереть нос всем хейтерам, показав, что несмотря на то, что ей уже совсем скоро 50 лет, выглядит она просто потрясающе и до сих пор может без лишнего стеснения выкладывать откровенные фото.


Николай Офицеров
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