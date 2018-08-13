Счастье выглядит именно так: Актриса Екатерина Вилкова показала семейные фото

Актриса из Нижнего Новгорода Екатерина Вилкова показала семейные фото с мужем и двумя детьми. Супружеская чета с сыном и дочерью сейчас отдыхают и весело проводят время в отпуске.

Пользователи, глядя на снимки, заявили, что счастье выглядит именно так. Родственников Екатерины Вилковой назвали «крутой семейкой». После просмотра фото поклонники восхитились дружностью близких знаменитости. Юзеры считают Вилкову и ее мужа актера Илью Любимова замечательными родителями. Дочь Павлушу назвали копией матери, а сына Павла очень похожим на отца. Подписчики рады видеть семью счастливой, веселой и полной оптимизма.

Екатерина Вилкова публикует снимки, на которых запечатлены родственники с улыбками на лицах. Просматривая подобные фото создается впечатление, будто эта семья не знает печали и всегда испытывает исключительно положительные эмоции. Актеры заряжают оптимизмом пользователей, и они в комментариях благодарят знаменитых супругов за это.

Домбровский Сергей