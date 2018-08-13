Кэтрин Зета-Джонс опубликовала романтический снимок с мужем

«Почти 18 лет с любимым», подписала новый кадр голливудская актриса. Почти два десятилетия она замужем за Майклом Дугласом.

Свои любовные отношения 48-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс и 73-летний Майкл Дуглас нередко демонстрируют в Интернете. Звездная пара пережила вместе сложное время и смогла сберечь свой брак. В Instagram-аккаунте знаменитость обнародовала совместную фотографию с супругом, восхитив подписчиков романтикой в отношениях со спутником жизни.

Ранее сообщалось о намерении общего сына звездной пары 18-летний Дилон заявил, что находится в поиске принцессы. На своей странице в Instagram отпрыск актеров опубликовал снимок с родной сестрой. В подписи указано, что «молодой человек ищет принцессу». Сын Дугласа и Зеты-Джонс призвал на помощь британскую королевскую семью помочь ему или обратить внимание на сестру, тогда «я поеду на королевскую свадьбу». На фото Дилон одет в черный мундир, напоминающий аналогичную одежду принца Гарри, когда тот женился на Меган Маркл.

Никита Готский