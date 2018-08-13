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| | У Пелагеи появился еще один ребенок

У Пелагеи появился еще один ребенок

Сегодня, 12:03

Певица стала крестной матерью дочери своей подруги Екатерины Гелайко. Соответствующие кадры появились в Сети.

 

Пелагея тщательно скрывает от общественности личную жизнь. Ее свадьба с хоккеистом Иваном Телегиным прошла втайне от журналистов и фанатов, и всего несколько кадров с торжества попали в Сеть. Это только усилило внимание СМИ и поклонников, которые теперь безпрерывно следят за певицей. Свою дочь Таисию Пелагее до сих пор удается скрывать: в Сети не появилось еще ни одной фотографии малышки, поэтому кадры, на которых певица в церкви держит на руках младенца приковали внимание всех ее фанатов. Поклонники сначала решили, что на фото запечатлена дочь певицы, но оказалось что у нее появился еще один ребенок: Пелагея стала крестной мамой для дочери своей подруги Екатерины Гелайко. На кадрах видно, что малышка «стоически» держалась все время обряда, и не плакала, лишь была слишком серьезной. Крестную дочь Пелагеи родители назвали Майей.

 

Следует отметить, что Таисия также является очень серьезной особой. Пелагея в эфире «Вечернего Урганта» рассказала, что она это заметила еще на УЗИ, и с тех пор начала относиться к дочери с уважением.


Виктория Озерова
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