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| | Легендарная Арета Франклин стоит на пороге жизни и смерти

Легендарная Арета Франклин стоит на пороге жизни и смерти

Сегодня, 12:20

Легендарная певица серьезно больна. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на слова родственников исполнительницы.

  Арета Франклин стоит на пороге жизни и смерти, поэтому близкие знаменитости просят молиться о ее здоровье. Знакомые не называют, каким недугом страдает известная артистка. На данный момент ее состояние оставляет желать лучшего. Арета Франклин появилась на публике в последний раз 2 ноября 2017 года на концерте Элтона Джона. С тех пор она не выступает и предпочитает не общаться с журналистами. Родственники солистки подтвердили информацию о ее опасном недуге, но не назвали его.

Арета Франклин неоднократно обращалась за помощью к медикам. Певице 76 лет, ее имя занесли в Зал славы рок-н-ролла. В последние годы эмоциональный пыл записей Франклин охлаждается. Она создает стандартные поп-хиты, хотя на начальном этапе своей творческой карьеры отличалась экспрессией и необычностью.


Домбровский Сергей
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