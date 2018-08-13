Легендарная Арета Франклин стоит на пороге жизни и смерти

Легендарная певица серьезно больна. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на слова родственников исполнительницы.

Арета Франклин стоит на пороге жизни и смерти, поэтому близкие знаменитости просят молиться о ее здоровье. Знакомые не называют, каким недугом страдает известная артистка. На данный момент ее состояние оставляет желать лучшего. Арета Франклин появилась на публике в последний раз 2 ноября 2017 года на концерте Элтона Джона. С тех пор она не выступает и предпочитает не общаться с журналистами. Родственники солистки подтвердили информацию о ее опасном недуге, но не назвали его.

Арета Франклин неоднократно обращалась за помощью к медикам. Певице 76 лет, ее имя занесли в Зал славы рок-н-ролла. В последние годы эмоциональный пыл записей Франклин охлаждается. Она создает стандартные поп-хиты, хотя на начальном этапе своей творческой карьеры отличалась экспрессией и необычностью.

Домбровский Сергей