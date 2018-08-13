Прекрасна не по годам: 49-летняя Дженнифер Лопес показала совершенное тело в бикини

Папарацци смогли застать ее в компании бойфренда Алекса Родригеса, вместе с которым она устроила себе роскошные итальянские каникулы.

Фанаты не перестают удивляться тому, как их любимица умудряется спустя все эти годы оставаться все такой же привлекательной и сексуальной.

Секрет вечной красоты известен, наверное, лишь одной Джей Ло, которая, между прочим, является обладательницей одной из самых дорогих пятых точек в шоу-бизнесе. 49-летняя Дженнифер Лопес, даже заметив назойливых фотографов, нисколько не стеснялась показывать всем, что она прекрасна не по годам, а потому выставила напоказ совершенное тело в бикини. Не стоит забывать также и то, что Джей Ло является мамой двоих детей.

Тем не менее, на ее фигуре это событие не отразилось никаким образом, потому даже в 49 лет она может приковывать к себе взгляды мужчин со всего мира с той же легкостью, что и 15 лет назад.

Вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом Лопес вместе уже полтора года, потому все чаще всплывают различные слухи о свадьбе, которую планируют влюбленные. Певицу уже неоднократно видели с кольцом на безымянном пальце. Пара догадки фанатов не комментирует никак, однако не стесняется показывать идиллию в своих отношениях.

Николай Офицеров