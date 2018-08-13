Знаменитости из «Игр престолов» снялись в антидискриминационном фильме

Короткометражка расскажет о якобы имеющейся дискриминации женщин в кино: по расовому, половому и возрастному признаку.

Студия Rebel Park Productions пригласила для своего необычного проекта ряд знаменитостей, известных поклонникам киноискусства по фильмам и сериалам «Игры престолов», «Локи», «Битва титанов», «Принц Персии» и других лент. В десятиминутном ролике «Ведущие женские роли» сыграли Эмилия Кларк, Джемма Артертон, Кэти Льюинг и ее коллеги. Главной целью проекта авторы ставили намерение продемонстрировать, с какими сложностями могут сталкиваться женщины-актрисы.

Речь идет о представителях кастингов, требующих от кандидаток якобы оскорбительные, абсурдные и противоречащие требования. К примеру, от азиаток могут просить быть не такими азиатками, от зрелых актрис требуют «помолодеть», а третьей нужно изобразить себя сексуально раскрепощенной и девственной.

Никита Готский