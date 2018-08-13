Не разглядела таланта: Егор Крид признался, что провалился на шоу Аллы Пугачевой

Исполнитель рассказал, что не сильно расстроился из-за отказа, так как у него были миллионы поклонниц в Сети, но не знал, что делать, потому что продюсера у него не было.

Недавно Егор Крид дал новое интервью. Во время общения с журналистами популярный исполнитель рассказал, что на раннем этапе своего творчества пытался пробиться на сцену с помощью шоу «Фактор-А», но Алла Пугачева «не разглядела его таланта», поэтому он провалился. Егор Крид признался, что отказ Примадонны его не очень расстроил, так как он уже имел миллионы поклонниц в Сети. При этом исполнитель не знал, что делать дальше, потому что продюсера у него не было, а он пообещал себе, что если до 18 лет не подпишет контракт, то оставит музыку. Недавно Егор Крид оказался в компании с человеком, который занимался шоу «Фактор-А». Он рассказал ему эту историю, но тот не поверил сразу, что Егора Крида не отобрали на прослушивания. Он был шокирован тем, что Примадонна не увидела его таланта.

Напомним, что весной текущего года Егор Крид выпустил свою версию песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», которая сразу же стала хитом.

Виктория Озерова