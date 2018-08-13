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| | Эминем побил свой рекорд по скорости читки

Эминем побил свой рекорд по скорости читки

Сегодня, 11:29

Музыкант установил прежнее достижение в 2013 году, тогда он смог «выдать» 7 слогов в секунду.

 

Три дня назад рэп-исполнительница Ники Минаж выпустила альбом «Queen», где один из входящих в него треков был записан в дуэте с Эминемом. Артист смог особенно отличиться, он произнес 123 слога за 12 секунд и побил свой прежний рекорд по скорости читки. Отрыв рэпера можно услышать с 2:26 минуты. На отрезке в 12 секунд Эминем разгоняется до 10,3 слогов в секунду. Предыдущее достижение он установил пять лет назад: 9,6 слогов в секунду (-0,7).

На сегодня Маршалл Брюс Мэтерс III, он же Эминем, остается одним из наиболее продаваемых артистов на планете: его записи купили 107 миллионов раз. В начале века он снялся в фильме-полуавтобиографии «Восьмая миля», который получил «Оскар», сам исполнитель стал первым рэпером, который выиграл данную премию.

Ранее афроамериканский рэпер Канье Уэст высказался в поддержку президента США Дональда Трампа. Он солидарен с проводимой политикой главы государства, также муж Кардашьян заявил, что 400-летнее рабство африканцев в Америке было их добровольным выбором.


Никита Готский
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