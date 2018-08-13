Рита Дакота хочет мирного развода с изменившим ей мужем

Новость о расставании одной из наиболее красивых пар отечественного шоу-бизнеса появилась 11 августа. Ее опубликовала в Instagram сама певица.

Рите Дакоте надоели постоянные измены мужа Влада Соколовского, и долго терпевшая это знаменитость приняла решение разойтись с неверным супругом, который пока не прокомментировал обвинения в измене.

Своих поклонников Рита благодарит за моральную поддержку, даже и не ожидая ее получить. Она удивлена, скольким представительницам слабого пола оказалась близка ее ситуация. «Я хотела бы обнять каждую из вас», пишет она в своем аккаунте.

При этом она призвала публику не оскорблять Соколовского, так как он является отцом ее дочери. Певица пишет, что сейчас ей больно, но весь негатив однажды исчезнет и останется благодарность за опыт и все светлое, что было между ними. Она благодарит мужа за наиболее ценное их союза дочь. Рита желает мирного развода с супругом, считая, что в конечном счете им удастся повести себя максимально человечно

Никита Готский