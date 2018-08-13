Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Канзасе в новостном выпуске появился сверкающий НЛО «Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте «Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу» Россия в 2077: Художники показали свои арты В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей
| | «Платье платьем, а водные процедуры по расписанию»: Елена Крыгина впечатлила катанием на серфе

«Платье платьем, а водные процедуры по расписанию»: Елена Крыгина впечатлила катанием на серфе

Сегодня, 10:55

Мейкап-звезда YouTube восхитила поклонников умениями эффектно покорять волны.

 

Петербургский визажист Елена Крыгина уже давно покорила YouTube своими профессиональными видеоуроками макияжа. Косметический гуру увлекается не только косметикой. Подписчики знают о любви топ-визажиста к серфингу. Увлекаться серфингом мейкап-дива начала недавно. Изначально Елена признавалась, что очень боялась воды и акул, но вскоре преодолела панику. «Буду учиться дружить с волной и дальше», - отмечала визажист.



Последняя публикация показала, что Елена добилась хороших результатов в серфинге. Девушка уверенно держится на доске даже на большой скорости. В аккаунте звезды появилось видео, на котором она катается на серфе по реке. «Вечер вчера закончился вот так. Платье платьем, а водные процедуры по расписанию. И я уже почти научилась делать чуть больше, чем просто ехать прямо. Если бы суровый МЧСник не выгнал нас с воды (это была моя первая погоня), у меня точно бы получилось», - написала Елена. Подписчики похвалили девушка за отличные результаты, отметив, что у нее все хорошо получается.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Кардиограмма на лице: Мусульманка изуродовала брови клеем
Кардиограмма на лице: Мусульманка изуродовала брови клеем

Визажист и мейкап-блогер из Кувейта Закия Серрух Вахби опубликовала фото в Instagram, на котором до неузнаваемости изменила свои брови. С помощью подводки…

Елену Темникову раскритиковали за неудачный макияж
Елену Темникову раскритиковали за неудачный макияж

Елена Темникова вызвала бурю негодования со стороны подписчиков за свой мейкап. Бывшая солистка группы Serebro, чей Instagram насчитывает более трех миллионов…

Сердар Камбаров спровоцировал скандал из-за «паучьих» ресниц Ксении Бородиной
Сердар Камбаров спровоцировал скандал из-за «паучьих» ресниц Ксении Бородиной

Звезда «Универа» Настасья Самбурская на днях порекомендовала женщинам не делать ресницы «паучьими». Ксения Бородина показала наглядно, как не надо поступать, а…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости