«Платье платьем, а водные процедуры по расписанию»: Елена Крыгина впечатлила катанием на серфе

Мейкап-звезда YouTube восхитила поклонников умениями эффектно покорять волны.

Петербургский визажист Елена Крыгина уже давно покорила YouTube своими профессиональными видеоуроками макияжа. Косметический гуру увлекается не только косметикой. Подписчики знают о любви топ-визажиста к серфингу. Увлекаться серфингом мейкап-дива начала недавно. Изначально Елена признавалась, что очень боялась воды и акул, но вскоре преодолела панику. «Буду учиться дружить с волной и дальше», - отмечала визажист.









Последняя публикация показала, что Елена добилась хороших результатов в серфинге. Девушка уверенно держится на доске даже на большой скорости. В аккаунте звезды появилось видео, на котором она катается на серфе по реке. «Вечер вчера закончился вот так. Платье платьем, а водные процедуры по расписанию. И я уже почти научилась делать чуть больше, чем просто ехать прямо. Если бы суровый МЧСник не выгнал нас с воды (это была моя первая погоня), у меня точно бы получилось», - написала Елена. Подписчики похвалили девушка за отличные результаты, отметив, что у нее все хорошо получается.

Мирослава Донцова