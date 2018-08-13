«Решили соломки подстелить»: Елена Летучая удивилась неожиданному сюрпризу на Мальдивах

Известная телеведущая оценила утренний подарок от неизвестного поклонника.

Экс-ведущая популярной программы «Ревизорро» Елена Летучая наслаждается отдыхом на Мальдивах. Тележурналистка не забывает о своих фанатах и регулярно делиться с ними яркими снимками с курорта. Недавно ее очередное фото с отдыха произвело фурор в Сети. Летучая восхитила пользователей идеальной фигурой в купальнике.









Сегодня на ее странице появилась новая публикация. «Спасибо огромное за такой утренний подарок. Вы даже представить не можете как это приятно», - подписала видеролик телеведущая. На кадрах Елена Летучая показала подписчикам приятный презент от неизвестных поклонников, которому она очень удивилась – на белоснежном песке кто-то написал ее имя и фамилию. Судя по эмоциям в кадре, Летучая изумилась неожиданному сюрпризу. Фолловеры отметили, что им тоже приятен тот факт, что российскую звезду «Ревизорро» любят в каждой стране. «Мило!», «Я бы тоже так сделал! Молодцы», - оценили поступок мальдивских фанатов Елены Летучей пользователи. Некоторые пошутили, отметив, что это сделали местные рестораторы: «До сих пор думают, что вы по кафешкам ходите-проверяете... Решили соломки подстелить!». Другие предположили, что на Мальдивах отдыхают преданные поклонники телеведущей.

Мирослава Донцова