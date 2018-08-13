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| | «Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото

«Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото

Сегодня, 09:42

Публикации Анастасии Волочковой часто становятся поводом для бурного обсуждения со стороны поклонников. В очередной раз им не понравились высокомерные высказывания балерины под старой фотографией.

На странице Анастасии Волочковой в социальной сети появилось фото, которое было сделано несколько лет назад. При этом, балерина решила, что хештеги «завидуйте молча» и «роскошь» максимально подойдут к снимку, сделанному на пляже. Однако поклонникам показалось странным то, что Анастасия столь высокомерно начала себя описывать.

Подписчики сразу стали писать о том, что старая фотография сейчас не актуальна. Поводом для того, чтобы раскритиковать Анастасию стало и то, что снимку, как считают фанаты, не менее десяти лет. Поклонники уверены, что публиковать архивные фото, но подписывать их так, будто это является примером для гордости – неправильно. «Ну хоть трусы по размеру», «Хештеги отпад, скромней надо быть, Настенька», - начали писать в комментариях под снимком недовольные пользователи Сети.


Соломон Эспи
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